Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности. Об этом сообщает агентство «БелТа».

До этого Вольфович занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны. Он работал на этой должности с января 2020 года.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет», — сказал Лукашенко при назначении.

Он добавил, что в это «тяжелое время» необходимо научиться противостоять как внешним, так и внутренним противникам.

Ранее глава Белоруссии назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич.