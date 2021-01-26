В Кремле анонсировали «объемное и интересное» выступление Путина на Давосском форуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе.

«Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это. Обещает быть таким достаточно объемным и очень интересным это выступление», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что не будет раскрывать основные моменты, добавив, что в целом Путин будет говорить об изменении мира в эпоху пандемии.

Ранее стало известно, что Путин выступит на Давосском форуме 27 января в дистанционном формате.