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Новости политики

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Депутат объяснил свое предложение изобразить Путина на пятитысячной купюре

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Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил, что не собирается выносить на обсуждение идею о размещении фотографии президента Владимира Путина на пятитысячной купюре, сообщает РИА «Новости».

Как пояснил депутат, он лишь отметил, что на купюрах принято размещать символы эпохи. Ему задали вопрос о том, кого бы сейчас могли изобразить на российских деньгах.

«Я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — сказал Калашников.

Ранее Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал идею минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Он заявил, что на пятитысячной купюре в России можно было бы изобразить портрет Путина.

До этого депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной выпустить в честь 300-летия города 300-рублевые купюры с видами мэрии, городского цирка или известного дома Севастьянова. Идея была отклонена.

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