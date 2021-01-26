Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

На Украине могут разрешить двойное гражданство, в том числе РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Верховную раду Украины внесен законопроект, разрешающий жителям страны иметь двойное гражданство, в том числе российское, передает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа».

Однако проект предусматривает ограничения для украинцев, имеющих российские паспорта.

По словам депутата Рады Олега Дунды, гражданин Украины, имеющий гражданство «страны-агрессора», автоматически теряет право на участие в избирательном процессе.

Он не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства.

Дунда пояснил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе.

Ранее Служба внешней разведки Украины (СБУ) заявила, что Россия является главной угрозой безопасности страны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.