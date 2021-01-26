Разговор Путина и Байдена произошел по инициативе США

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена инициировала американская сторона. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА «Новости».

«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также президенты обсудили взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с протестующими со стороны российских правоохранителей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.