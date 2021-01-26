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Новости политики

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Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу

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Сенат США отложил рассмотрение импичмента экс-президенту Дональду Трампу до 9 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Ранее телеканал CNN узнал, что бывший глава государства Дональд Трамп ведет переговоры с юристами относительно стратегии защиты на процедуре по его импичменту.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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