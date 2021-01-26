Сенат США отказался признать импичмент Трампу неконституционным

Сенат США отклонил требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу неконституционным, сообщает CNN.

Против требования Пола проголосовали 55 из 100 сенаторов, конституционным процесс по импичменту сочли не только все демократы верхней палаты конгресса, но и пять представителей Республиканской партии, указано в сообщении.

Ранее члены американского сената принесли присягу в рамках процедуры импичмента Трампу.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.