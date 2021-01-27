Китай поприветствовал продление ДСНВ

Китай приветствует договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА «Новости».

«Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3», — заявил дипломат.

По его словам, это укрепит стратегическую стабильность, мир и безопасность.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продлили ДСНВ без предварительных условий и «довесков», как предлагал Кремль изначально.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.