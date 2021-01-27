Польский политолог указал на «признаки шизофрении» в политике Байдена

Возобновление тесного сотрудничества между США и ФРГ, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике американского государства вызывают обеспокоенность в Польше. Об этом заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin.

По его словам, позиция Вашингтона может стать причиной завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Профессор считает, что это проявление шизофрении. С одной стороны, Соединенные Штаты возмущаются из-за того, что Германия строит «СП-2» вместе с Россией. С другой — Байден приглашает ФРГ к сотрудничеству.

Бурский выразил мнение, что более крепкие отношения между Вашингтоном и Берлином приведут к улучшению контактов между США и РФ.

Еще в прошлом году Байден обозначил приоритеты своей политики.