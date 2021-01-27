На Украине предложили ввести санкции против 13 авиакомпаний из России

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 января, предложил Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции в отношении 13 российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о юридических лицах, «которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины», совершая полеты над республикой Крым и городом Севастополь.

Предлагается ввести эти ограничения сроком до трех лет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен поддержала жесткие антироссийские санкции за Крым и другие «угрозы» со стороны Москвы.