На Украине возбудили уголовные дела против Байдена и Порошенко

На Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-главы государства и действующего американского президента.

Новые дела были зарегистрированы 22 января текущего года, они были возбуждены в связи с иском внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

26 января стало известно, что на Украине закрыли дело против Порошенко о злоупотреблении властью.