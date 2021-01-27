Толстой призвал оградить российскую делегацию от «хамства» Украины в ПАСЕ

Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от «хамства» украинских коллег, сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 27 января, в ПАСЕ обсуждают инцидент с якобы отравлением Алексея Навального.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко в ходе заседания заявил, что Россия стала «пугалом для всего мира», а также позволил себе резкие высказывания в адрес президента Владимира Путина.

«Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко», — сказал Толстой, обратившись к председателю ассамблеи.

Делегация Украины уже не в первый раз демонстрирует недружелюбное подведение в ПАСЕ по отношению к России. Так, 25 января глава делегации Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия Москвы в ассамблее.