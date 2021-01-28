Лукашенко заявил о готовности защищать страну «на танке, БМП, с автоматом в руках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности защищать страну, несмотря на упреки. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что это является его конституционными обязанностями.

«И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, действия белорусских властей первостепенно были направлены на защиту государства в период протестных акций.

При этом политик призвал «не расслабляться», потому что «люди никогда не простят нашей безалаберности».

Кроме того, он добавил, что правительство принимало жесткие решения для защиты Белоруссии, что «уже многие поняли, а остальные поймут».

Ранее в рамках совещания Совбеза замгоссекретаря Александр Рахманов заявил, что власти планируют внести поправки, позволяющие пресекать призывы к забастовкам.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.