Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против РФ

| Бернст Ю.

Соединенные Штаты всегда придумывают, из-за чего ввести антироссийские санкции, конкретные поводы им для этого не нужны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Так Захарова отреагировала на предоставление американским сенатором Миттом Ромни законопроекта о введении санкций против «ответственных лиц» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны — они их всегда найдут и придумают», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен решением о присуждении реального срока Навальному и призывает российские власти освободить его.