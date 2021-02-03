Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Зюганов оценил возможность введения Западом новых санкций против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал иностранных политиков не лезть к РФ с советами, что делать в ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

Россия сама разберется, а угрозы ввести новые санкции уже не новы, и поводы найдутся всегда, поскольку РФ никогда не нравилась Западу, заявил Зюганов.

Говоря о суде над Навальным, политик отметил, что не помнит такого в мировой практике, чтобы столько сотрудников иностранных посольств приходили на заседание суда.

Зюганов добавил, что в настоящее время в России есть огромный запрос на перемены, так как люди недовольны низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, налогами, коррупцией, и что стране нужна «реальная политика».

Однако, когда стране предлагают или неустойчивый курс, или «навальнятину» — и то, и другое плохо, заключил политик.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

В частности Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение «действенных» санкций против России из-за Навального. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что поддержит расширение антироссийских санкций.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.