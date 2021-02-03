В Госдуме усомнились в возможности импичмента Зеленскому

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что для объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому пока недостаточно оснований, передает РИА «Новости».

«Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое», — отметил депутат.

По его словам, закрытие телеканалов не является основанием для импичмента.

Более подходящей причиной мог бы стать отказ Зеленского от российской вакцины, считает Калашников. Это показывает, что власть пренебрегает интересами людей.

Он добавил, что решение об импичменте принимают депутаты, а они «на стороне «Слуги народа», а не народа».

В среду, 3 февраля, Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIKK.

После этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила инициировать импичмент президенту.