В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен обсуждать с российской стороной вопросы сотрудничества стран. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что глава государства также будет затрагивать темы противоречия России и США.

По ее словам, политик не отошел от своей позиции, о чем свидетельствует его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь уточнила, что Байден озабочен вопросами хакерских атак, вмешательства в выборы, а также «выплат за атаки на американских военных в Афганистане».

«Он готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», — сказала Псаки.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).