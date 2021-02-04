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Новости политики

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

В Кремле заявили, что Путин не намерен встречаться с главой дипломатии ЕС Боррелем

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В планах президента России Владимира Путина не обозначена встреча с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры», — уточнил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, Россия придает большое значение визиту в Москву Борреля, особенно из-за того, что отношения между ЕС и РФ находятся в «замороженном состоянии». При этом Песков подчеркнул, что Россия не была инициатором этой заморозки.

Глава европейской дипломатии Боррель приедет в российскую столицу 4 февраля и пробудет в ней до 6 февраля.

Ранее Песков заявил, что если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приезжает в Москву для передачи жесткого сообщения по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от главы МИД России Сергея Лаврова не менее жесткий ответ.

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