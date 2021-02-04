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Новости политики

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва посоветовала США заняться своими проблемами, а не внутренними делами РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова от лица ведомства попросила Соединенные Штаты заняться своими собственными делами и проблемами, а не вмешиваться в жизнь РФ. Ее цитирует РИА «Новости».

Захарова сделала это заявление в связи с заявлениями США по Алексею Навальному и несогласованным акциям в РФ. По ее мнению, США стоит заниматься своим протестами и не пытаться «увести общественные взгляды» от собственных проблем.

«Недовольство не получится замести под ковер. <…> Займитесь своими собственными проблемами. Их много, их нужно решать», — добавила дипломат.

Захарова отметила, что американцы заслуживают того, чтобы с ними обращались по закону и согласно международным обязательствам Вашингтона.

«В данном контексте у нас есть все основания выражать тревогу. Требуя соблюдения элементарных прав человека, о которых американские власти постоянно и весьма лицемерно заботятся в отношении других стран, но не стесняются игнорировать у себя дома», — продолжила Захарова.

27 января МИД РФ вручил ноту протеста дипломату посольства США из-за «фейков» о России.

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