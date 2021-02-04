Совбез ООН призвал освободить задержанных членов правительства в Мьянме

Совбез ООН призвал немедленно освободить задержанных в Мьянме членов правительства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление СБ.

Члены Совбеза выразили обеспокоенность в связи с введением режима ЧП военными в Мьянме, произвольным задержанием членов правительства.

«Они призвали к немедленному освобождению всех задержанных», — говорится в заявлении.

Военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года. В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.

Опрошенные «Газетой.Ru» жители Янгона отказались комментировать ситуацию в городе и стране.