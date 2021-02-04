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Новости политики

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Байден назвал основного конкурента США

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Соединенные Штаты считают своим основным конкурентом Китай. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.

«Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьезный конкурент — Китай», — сказал Байден, которого транслировал CNBC.

Несмотря на это Байден заявил, что США готовы работать с Китаем, когда это будет в «их интересах». По его словам, американская сторона ограничит злоупотребления Китая в экономике, будет противостоять агрессивным действиям и шантажу КНР.

Ранее Байден уже заявлял об исходящих со стороны России и Китая угрозах.

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