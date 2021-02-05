Помпео раскритиковал выступление Байдена по внешней политике

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал выступление нового президента Джо Байдена по внешней политике, сообщает Fox News.

Помпео отреагировал на заявление Байдена о «возвращении» Америки вопросом о том, имел ли новый лидер в виду возвращение в то время, когда террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)«контролировала халифат в Сирии размером с Великобританию».

«Я не думаю, что американский народ может позволить себе вернуться к восьми годам внешней политики Барака Обамы», – подчеркнул Помпео.

Он также добавил, что гордится работой администрации бывшего главы государства Дональда Трампа в сфере внешней политики.

Во время своего выступления Байден также заявил, что в отличие от своего будет жестко противостоять действиям России.