В Совфеде объяснили обещание Байдена жестко противостоять России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT прокомментировал обещание президента США Джо Байдена жестко противостоять действиям России.

По словам сенатора, это заявление американского лидера является совершенно ожидаемым, так как Байден строит свою политику на отрицании того, что делал его предшественник Дональд Трамп.

Раз демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к России, то «единственным вариантом дистанцироваться от прежней политики является ее ужесточение, во всяком случае на уровне риторики», заявил Косачев.

«Мы эту риторику сейчас наблюдаем, но параллельно нельзя отрицать и того, что в реальной жизни происходят другие события», — отметил он.

Сенатор напомнил, что первым шагом Байдена стало продление СНВ-3. Кроме того, от американской стороны поступили сигналы о готовности возобновлять хотя бы на экспертном уровне обсуждение других проблемных вопросов.

Косачев призвал не драматизировать ситуацию и подождать.

Ранее Байден заявил, что в отличие от бывшего главы государства Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России.