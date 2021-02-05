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Новости политики

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Польша намерена выслать из страны дипломата России

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Польша намерена выслать их страны российского дипломата в качестве ответной меры на высылку из РФ сотрудника польского генконсульства за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посла России в Польше Сергея Андреева.

По его словам, 5 февраля он обсуждал этот вопрос с замглавы МИД Польшы Марчин Пшидач.

Ранее Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде.

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