Зеленский объяснил запрет телеканалов цитатой из Булгакова

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объяснил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK цитатой из произведения «украинского писателя» Михаила Булгакова.

Говоря об этом событии в своем влоге, глава государства на русском языке подчеркнул, что украинцы никому не отдадут Булгакова «как и родную землю».

«Цитата на языке оригинала: «не читайте перед обедом советских газет. Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что решил намеренно записать влог на русском языке, поскольку на нем в последнее время украинским гражданам «вливали в уши бесконечные потоки лжи». Зеленский в видеообращении заявил, что «развенчивать эту ложь на русском» он будет «правдой на русском языке».

На этой неделе глава СБУ Иван Баканов объяснил блокировку украинских телеканалов борьбой с «гибридной агрессией» России.

2 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении депутата Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре.