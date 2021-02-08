Захарова назвала заявления Запада по России беспардонными и бессмысленными

Последние заявления и шаги Запада относительно России — беспардонны и лишены смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, как только глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «вернулся на базу», его показания изменились.

«Кто их скорректировал, остается только догадываться... И он начал рассказывать совершенно иные вещи. Включился целый рой околобрюссельских СМИ, обозревателей, журналистов», — сказала Захарова.

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России. Лавров, в свою очередь, указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.