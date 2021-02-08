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Новости политики

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Минск инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера Цепкало

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Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру страны.

Оппозиционера обвиняют по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере, передает телеканал.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

В январе Цепкало объявил о запуске «Белорусского демократического форума». «Это наш ответ нелегитимному и позорному Всебелорусскому собранию», — сказал политик.

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