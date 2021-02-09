В МИД РФ заявили, что ЕС не удалось устроить России «публичную порку»

Евросоюз намеревался в ходе визита в Москву представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля устроить России «публичную порку», но не вышло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, когда у стран Запада не получается порка, «у них начинается истерика». Захарова выразила мнение, что именно Боррель должен был провести эту порку, поэтому он пытался поговорить и про несанкционированные санкции, и про журналистов, а тему про блогера Алексея Навальной сделать главной.

«Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы», — сказала представитель российского МИД.

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России. Лавров, в свою очередь, указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.

Ранее Захарова назвала заявления Запада по России беспардонными и бессмысленными.