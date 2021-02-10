В Госдуме назвали способы увеличить пенсии россиян

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа увеличения пенсий россиян. Об этом сообщает Ura.ru.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», — сказал Миронов.

Он заявил, что отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет 2 трлн рублей, которые можно будет направить на выплаты пенсионерам.

Кроме того, Миронов увеличить до 22% взносы в Пенсионный фонд России для россиян с доходами более 1 млн 465 тыс. рублей в год.

Он добавил, что за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда также можно увеличить размер пенсий.