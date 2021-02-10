Разведка Канады считает власти Китая прямой угрозой нацбезопасности

Глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо заявил, что власти Китая представляют прямую угрозу национальной безопасности Канады. Об этом говорится в сообщении на сайте канадской службы разведки.

По его словам, угрозу представляет именно правительство Китая, а не китайский народ, так как власти реализуют стратегию по обретению геополитического преимущества по всем направлениям, в том числе политическому, экономическому, технологическому и военному.

Виньо добавил, что более всего спецслужбы интересуют действия Китая и России.