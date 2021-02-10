Вице-губернатор Приморья покинет свой пост

Заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко оставит свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.
Как рассказал собеседник агентства, Костенко уходит с должности по состоянию здоровья.
«Число уточняется», — добавил он.
Костенко стал первым вице-губернатором Приморского края в июне 2001 года. В 2018 году он был назначен вице-губернатором этого региона.
В январе мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.