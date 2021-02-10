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Новости политики

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге, 2017 год Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге, 2017 год

Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи в феврале

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

Он уточнил, что договоренность о точной дате встречи пока не достигнута. Обсуждаемые даты — 22 или 25 февраля.

По данным издания, стороны могут обсудить предоставление РФ нового кредита Белоруссии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президентов готовится.

В январе Путин и Лукашенко обсудили по телефону Союзное государство и борьбу с коронавирусом.

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