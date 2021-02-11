Лукашенко назвал условие своего ухода с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором он готов оставить свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может произойти, если в стране будет соблюдаться порядок.

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что еще одним условием является гарантия безопасности для его сторонников, если к власти придут сторонники иных взглядов.

Ранее политик назвал сроки референдума по новой конституции Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.