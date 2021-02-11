Небензя назвал Германию и Францию соучастниками преступлений в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал соучастниками преступления против населения Донбасса представителей Запада, занявших сторону Украины в конфликте на востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Интересно, что участники нормандского формата, а именно Германия, Франция, да и другие страны не отвергают прямого диалога, например, с движением Ансар Алла в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье», — сказал Небензя.

Он добавил, что инициативы по установлению контакта Украины с жителями Донбасса, как это предусматривают Минские договоренности, «вызывают у них нервную реакцию».

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил Небензя.

Ранее Небензя направил генсеку ООН Антониу Гутерришу данные о героизации нацизма на Украине.