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Новости политики

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Путин распорядился выделить более 80 млн рублей ветеранам

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Президент России Владимир Путин распорядился выплатить лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», по 75 тыс. рублей, выделив из резервного фонда более 80 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране.

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