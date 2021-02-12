Лукашенко призвал совместить референдум по конституции с местными выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил совместить референдум по изменению конституции с выборами местных Советов депутатов 29-го созыва, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Убежден, что мы выйдем на новый проект конституции к концу этого года и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно совместив его принятие», — сказал глава государства на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в пятницу, 12 февраля.

Он отметил, что совмещение мероприятий поможет сэкономить средства.

Лукашенко также напомнил, что необходимо принять конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев.

Накануне, 11 февраля, президент Белоруссии заявил, что проект новой конституции республики будет готов в течение 2021 года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. Он также пообещал провести в стране конституционную реформу честно.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии подготовят поправки, связанные с отказом от нейтралитета.