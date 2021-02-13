Косачев обвинил Украину и Бельгию в попытке разрушить отношения РФ и ЕС

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев заявил, что Европейский союз и Украина разрушают отношения России и Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе дискуссии в Совете безопасности ООН, прошедшей 11 февраля, страны НАТО обвинили российскую сторону в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта в Донбассе.

«Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли», — подчеркнул сенатор.

В четверг, 11 февраля, в СБ ООН состоялось заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года.