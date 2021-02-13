В офисе Зеленского не увидели оснований для импичмента

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не увидел оснований для импичмента главе государства из-за санкций против украинских телеканалов.

Об этом он рассказал в интервью каналу «Украина 24».

«Нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента», – заявил Ермак.

Он также отметил, что не видит ничего неожиданного в заявлениях оппозиции об импичменте.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президенту Владимира Зеленского.