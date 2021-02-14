Путин высказался о несанкционированных акциях

Президент России Владимир Путин высказался о прошедших незаконных акциях в стране. Об этом сообщает «Россия 24».

Он заявил, что противоборствующие силы воспользовались ситуацией, когда люди устали и у них накопилось недовольство и раздражение. По его словам, это происходил из-за условий, в которых живут люди, какой доход они имеют.

Глава государства отметил, что сейчас «человеку стало хуже жить».

«Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах», — подчеркнул Путин.

На встрече с представителями российских СМИ президент также отметил рост влияния России на постсоветском пространстве. Политик уточнил, что Запад намерен препятствовать этому.