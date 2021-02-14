Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа

Нью-йоркская прокуратура расширила расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по его сделкам с недвижимостью на Манхеттене. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Газета уточнила, что расследование ведется прокурором округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом.

Издание отмечает, что властей интересуют займы, которые политик получил от нескольких дочерних фирм компании по выдаче ипотечных кредитов Ladder Capital.

Общая сумма займов, которые экс-глава государства якобы начал получать с 2012 года, составила около $280 млн. Эти средства, согласно представленным данным, Трамп направлял на предприятия в сфере недвижимости, в частности на постройку небоскреба Trump Tower в 1983 году.

Ранее сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм».

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.