Пелоси прокомментировала решение сената по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала решение сената оправдать экс-президента США Дональда Трампа по делу о его импичменте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что не видит смысла в формальном порицании экс-главы государства, поскольку это «никого не привлечет к ответственности».

«Что же, все трусливые сенаторы, которые не могли достойно отнестись к тому, что сделал президент (Трамп), и к тому, что было на кону для нашей страны, получат теперь возможность слегка шлепнуть его по руке?» — сказала Пелоси.

Порицание конгресса США является серьезной мерой против любого американского гражданина, но оно не несет практических последствий.

Ранее сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм».

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.