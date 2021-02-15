Япония намерена вести настойчивые переговоры с Россией по Курилам

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией относительно Курильских островов, несмотря на поправки к Конституции РФ, исключающие отчуждение территорий. ОБ этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

По его словам, Токио будет настаивать на переговорах.

Като также добавил, что в сентябре 2020 года, уже после того, как была изменена российская Конституция, экс-премьер Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора c президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Ранее японские СМИ сообщали, что военное усиление на Курильских островах и введенный в РФ запрет публичных призывов к отчуждению территорий заставляют Токио отказаться от избранной стратегии в территориальных переговорах с Москвой