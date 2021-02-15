Из-за коронавируса госпитализированы пять депутатов Госдумы

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время пять депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

«Пять депутатов в больнице», — сказал он. При этом Володин отметил, что максимальное число госпитализированных членов ГД в один промежуток достигало около 30.

Вакцину сделали или находятся в стадии вакцинации больше 100 депутатов. В сумме антитела после болезни или прививки выработались у 60%.

Всего коронавирус был зафиксирован у 171 депутата.

Ранее Володин заявлял, что коронавирусом переболели более трети депутатов Госдумы.