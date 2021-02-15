Белорусского оппозиционера обвиняют в получении крупной взятки

Оппозиционера и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

В ведомстве отметили, что Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса республики. В настоящее время дело в отношении Цепкало находится в СК.

Ранее стало известно, что СК Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии Цепкало. Соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру страны.

В январе Цепкало объявил о запуске «Белорусского демократического форума». «Это наш ответ нелегитимному и позорному Всебелорусскому собранию», — сказал политик.