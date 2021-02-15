Парламент Эстонии призвал ЕС разработать политику антироссийских санкций

Парламент Эстонии призвал Европейских союз разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики.

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили три человека, не голосовали — 28, воздержался один человек.

По данным парламента, Россия якобы проводит агрессивную политику по отношению к соседним странам.

«Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан», — говорится в документе.

В прошлом году Эстония заявила о территориальных претензиях к России.