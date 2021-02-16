В США объявили о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января является «следующим шагом» после завершения процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа в сенате. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11», - говорится в сообщении.

Комиссия будет «расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США», а также «о вмешательстве в мирную передачу власти».

Так, согласно заявлению, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.