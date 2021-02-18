Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоится на следующей неделе. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

«Встреча Лукашенко и Путина на следующей неделе», — говорится в публикации. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что встреча Путина и Лукашенко может пройти в конце февраля. По данным источника газеты «Коммерсантъ», одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд. При этом в Кремле отметили, что план предстоящего обсуждения политиков только формируется.