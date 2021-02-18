В Кремле ожидают продолжительные переговоры Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Встреча будет 22 февраля. Можно ожидать продолжительные переговоры. Повестка – двусторонние отношения, наверняка есть о чем проинформировать президента РФ, обмен мнениями по международной проблематике», — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что не намерен просить у российского коллеги Владимира Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию в начале 20-х чисел февраля. Таким образом белорусский лидер прокомментировал слухи о планах Минска просить у Москвы кредит в размере $3 млрд.