Байден: Америка вернулась

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что, несмотря на желание администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа свернуть военную и финансовую помощь в Европе, альянс Соединенных Штатов и европейских стран вернулся. Об этом информирует РБК.

«Америка вернулась, и теперь я говорю это как президент Соединенных Штатов <... > Трансатлантический альянс [Европы и США] вернулся, и мы не будем оборачиваться назад. Мы смотрим вперед», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома также заверил своих европейских коллег в том, что Вашингтон по-прежнему остается преданным НАТО и статье 5 договора, где говорится, что атака на одного члена альянса подразумевает нападение на всех.

Ранее Байден заявил, что США готовы вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана в формате «5+1».