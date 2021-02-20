Оппозиция Армении объявила о протестах нон-стоп

Оппозиция Армении объявила, что будет продолжать протесты, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку. Об этом пишет «Интерфакс».

«С этого момента начинаем массовые акции протеста нон-стоп. Пока в нашей стране есть Никол (премьер-министр Никол Пашинян), стабильности и спокойствия не будет», — сказал координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.

Он призвал протестующих разойтись по четырем направлениям и парализовать Ереван. Оппозиционер отметил, что целью является «Армения без Никола». Это будет достигнуто благодаря скоординированным действиям протестующих.

Ранее противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве.